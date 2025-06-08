Samsunspor bayramlaştı

Samsunspor’un geleneksel bayramlaşma töreni, Nuri Asan Tesisleri’nde bugün akşam saatlerinde gerçekleşti.

"BİRLİK-BERABERLİK VE DESTEK"

Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen ile İcra Kurulu Üyeleri’nin ev sahipliği yaptığı törende taraftarlar ve camia bir araya geldi. Tören sonrası açıklamalarda bulunan Veysel bilen, birlik-beraberlik ve destek vurgusu yaptı.

Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayan Veysel Bilen, "Bayramın, barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum. Bayramlar dayanışmanın, kaynaşmanın, barışın, hoşgörünün simgesidir. Biz de bu bayramda hoşgörü ve kardeşlik duyguları içerisinde taraftarlarımızla birlikte, davetlilerimizle birlikte camiamızın önde gelen kurum ve kişileriyle bir kez daha beraber olma şansını elde ettik" dedi.

"CAMİA VE ŞEHRİN SORUMLULUĞU ARTTI"

Avrupa kupalarında yer alacaklarını hatırlatarak daha fazla destek çağrısında bulunan Bilen, "Bir başarı varsa ekip halinde ‘Biz bize yeteriz’ mottosuyla çıktığımız bu yolda başarıyı hepimizin sahipleneceği ortak bir başarı olarak nitelendiriyoruz. Ama geldiğimiz noktada başarılı olmak artık birçok sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla hepimizin sorumluluğu daha çok arttı. Camianın sorumluluğu arttı, şehrin sorumluluğu arttı, sivil toplum örgütlerinin sorumluluğu arttı. Bunun idraki içerisinde yine kenetlenmek durumundayız. Zaman zaman başkanımızın verdiği demeçlerde konuyu bütünüyle değerlendirmek gerekirken kısır bir değerleme yapmanın doğru olmadığını ifade etmek istiyorum.

Somut örnek olarak vermek gerekirse; başkanımızın her zaman söylediği bir şey var. ‘Ben bu takımı bulunduğu noktadan alıp bugünlere getirdiysem sadece sahip olarak, sermayedar olarak getirdim ama bu takımın sahibi, sahipleneni başta taraftarlarımız olmak üzere bütün camia ve şehir olmalı’ diyor. Onun için başkanımızın zaman zaman oluşan feryatları şehrin, Samsunspor'un bulunduğu noktaya geldiğinde ‘artık iş bitti’ değil, sorumluluğumuzun daha arttığını bilerek ve o bilinç içinde daha çok destek olmamız gerektiği yönündedir" diye konuştu.