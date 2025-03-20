Samsunspor cephesi "TFF Fenerbahçe'ye gelince üç maymunu oynuyor"

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Samsunspor cephesi "TFF Fenerbahçe'ye gelince üç maymunu oynuyor"

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen TFF'yi Fenerbahçe konusunda eleştirdi.

Samsunspor, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci’nin Marc Bola’ya yaptığı hareket nedeniyle TFF’ye başvurdu ve disiplin kuruluna sevk edilmesini talep etmişti.

"OYUNCULARIMIZ SALDIRIYA MARUZ KALDI"

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen bu konuda açıklamalar yaptı. Bilen "Bazı Fenerbahçeli oyuncuların, başta Marc Bola olmak üzere futbolcularımıza yapmış oldukları saldırıyı kınıyoruz. Bu konuda ikinci bir üzüntümüz de disiplin kurulunun, İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat ve bazı Fenerbahçeli oyuncularının sevkine gerek olmadığını açıklamasıdır. Televizyonları başında ve canlı olarak bu saldırıya maruz kalan oyuncularımızı görmezden gelmek hakikaten el insaf dedirtecek cinsten.

"FEDERASYON ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR"

Maç sonunda Fenerbahçeli futbolcuların bizim oyuncularımıza yapmış olduğu saldırı 4 büyüklerden herhangi bir takıma yapılsaydı TFF yine tepkisiz kalır mıydı? Disiplin cezasından yoksun kalan Fenerbahçeli oyuncuların TFF tarafından, görmedim, duymadım, bilmiyorum taktiği ile üç maymunu oynadıklarını görmek bizleri üzdü. Bu konuda üzüntümüz daha da arttı." ifadelerini kullandı.

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