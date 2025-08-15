Samsunspor çilek transferi açıkladı!

Süper Lig'i üçüncü bitirerek UEFA Avrupa Ligi Play-Off'unda oynama hakkı kazanan Samsunspor'da transfer hareketliliği devam ediyor.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Karadeniz ekibi Lech Poznan'ın 25 yaşındaki Portekizli yıldızı Afonso Sousa'yı renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Avrupa yolculuğumuzda takımımızın yeni üyesi: Afonso Sousa!" ifadelerine yer verildi.

Paylaşılan videoda yıldız futbolcunun çilek yediği anlara yer verildi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım bir süredir takıma çilek transfer yapacağını söylüyordu.

Geçtiğimiz sezon takımıyla 32 maça çıkan Sousa 13 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Afonso'nun 4,5 milyon euro gibi bir bonservis rakamıyla kırmızı beyazlılara imza attığı belirtiliyor.

