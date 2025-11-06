Samsunspor UEFA Konferans Ligi’nin üçüncü haftasında Malta ekibi Hamrun Spartans’ı konuk etti.

3 PUAN 3 GOLLE GELDİ

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ilk dakikadan itibaren oyun kontrolünü elinde bulunduran Thomas Reis’ın öğrencileri sahadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı.

Samsunspor’da goller 18. dakikada Carlo Holse, 58. dakikada Emre Kılınç ve 77’de Mouandilmadji’den geldi.

SAMSUNSPOR ZİRVEYE YERLEŞTİ

Bu sonuçla Konferans Ligi’nde yoluna kayıpsız devam eden Samsunspor puanını 9’a yükselterek zirveye yerleşti.

3 MAÇTA DA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Kırmızı Beyazlılar aynı zamanda oynadığı 3 maçta 7 kez fileleri havalandırarak kalesini de gole kapattı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 10 MAÇA ÇIKTI

Karadeniz ekibi aynı zamanda yenilmezlik serisini de toplamda 10 maça çıkardı.

SAMSUNSPOR 3-0 HAMRUN SPARTANS (ÖNEMLİ ANLAR)

1' İlk düdük geldi ve mücadeleye temsilcimiz Samsunspor başladı.

SAMSUNSPOR BASKILI BAŞLADI

10' İlk 10 dakikada topa sahip olan Samsunspor oyunu rakip kaleye yığarak Hamrun Spartans savunmasında boşluk aradı. Ancak henüz istediği gol fırsatını yakalayamadı. Yine de Thomas Reis'in öğrencileri maça baskılı başladı.

OKAN KOÇUK KALESİNDE DİKKATLİ

13' Koffi'nin şutunda Okan topu yakın direkten kornere çeldi.

SAMSUNSPOR GOLE YAKLAŞTI

15' Zeki Yavru'nun ortasında kale önünde Mouandilmadji kafayı vurdu. Ancak kaleci Bonello gole izin vermedi.

SAMSUNSPOR CARLO HOLSE İLE ÖNE GEÇTİ

18' Samsunspor Carlo Holse ile golü buldu. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından ise gol geçerli sayıldı.

SAMSUNSPOR'UN 2. GOLÜNDE FAUL KARARI ÇIKTI!

30' Drongelen'in uzun pasında defansın arkasına sarkan Emre Kılınç kaleciyi geçerek şutunu çekti. Ancak Hamrun savunması topu çizgiden çıkardı. İkinci pozisyonda Samsunspor golü bulsa da hakem Sariyev yaşanan ikili mücadelede faul tespit etti.

MUSABA BONELLO'YU GEÇEMEDİ

45' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Musaba'nın sert şutunda Bonello topu güçlükle çeldi. İkinci pozisyonda Hamrun savunması Mouandilmadji'ye şut imkanı verdi.

MOUANDILMADJI NET FIRSATI KAÇIRDI

45+3' Holse'nin ara pasında defans arkasına sarkan Mouandilmadji topla buluştu. Ancak şutunda çerçeveyi tutturamadı.

İLK YARI SONUCU: SAMSUNSPOR 1-0 HAMRUN SPARTANS

SAMSUNSPOR FARKI 2'YE ÇIKARDI

58' Zeki Yavru ceza sahası dışına doğru yaptığı ortada Emre Kılınç'a topu aktardı. Emre Kılınç topu kontrol edip harika bir şutla ağlara gönderdi. Samsunspor duran top organizasyonuyla farkı 2'ye çıkardı.

SAMSUNSPOR DURUMU 3-0 YAPTI

76' Hamrun savunmasındaki geniş boşluktan yararlanan Carlo Holse net pozisyonda şut yerine pas atmayı tercih etti. Mouandilmadji boş kaleye topu ağlara gönderdi. Samsunspor durumu 3-0'a getirdi.