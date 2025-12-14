Süper Ligi'in 16. haftasında Samsunspor, kendi sahasında Başakşehir'i ağırladı. Hafta içinde Konferans Ligi'nde Yunanistan'ın AEK takımına 2-1 Samsunspor maça hızlı başladı. 15'te Ntcham'ın ceza sahası çizgisinden sert vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer topu 2 hamlede bloke etti. 16'da bu kez Başakşehir gole yaklaştı. Van Drongelen'in kısa pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fayzullayev'in plase vuruşunda kaleci Okan Kocuk'a çarparak oyun alanına dönün meşin yuvarlağı, defans uzaklaştırdı. Başakşehir 41'de yine tehlikeli geldi. Selke'nin 2 defans oyuncusunun arasından şutunda kaleci Okan Kocuk, son anda topu kontrol etti. İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda karşılıklı ataklar vardı. 66'da Başakşehir öne geçti. Eyüp Aydın'ın kısa pasında topla buluşan Shomurodov, ceza sahasına girer girmez sert vurdu, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 74'te Ev sahibi beraberliğe yaklaştı. Tomasson'un pasında topla buluşan Polat Yaldır'ın yerden şutunda kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi. 83'te Başekşehir farkı ikiye çıkardı. Shomurodov'un pasında Bertuğ Özgür Yıldırım kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. Bu golle karşılaşmayı Başakşehir 2-0 kazandı.