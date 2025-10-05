Samsunspor-Fenerbahçe (Canlı Anlatım)

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20:00'de başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR CANLI ANLATIM

1' Halil Umut Meler'in ilk düdüğüyle mücadeleye Fenerbahçe başladı.

TARIK ÇETİN GOLE İZİN VERMEDİ

18' Samsunspor'un tehlikeli atağında Holse'nin kale önünde Marius'a çevirdiği topu Skriniar son anda araya girerek uzaklaştırdı. Seken topa gelişine vuran Coulibaly'nin şutunu Tarık Çetin son anda çıkardı.

F.BAHÇE HIZLI HÜCUMDAN EN-NESYRI İLE YARARLANAMADI

24' Fenerbahçe'nin hızlı atağında Samsunspor geride eksik yakalandı. En-Nesyri ceza sahası içerisine koşan müsait pozisyondaki Kerem ve Asensio'ya pas atmak yerine kaleyi düşündü. Ancak etkisiz bir şut çıkardı.

MARIUS'UN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

33' Holse'nin şutunda sekerek gelen topu kale önünde Marius ağlara gönderdi. Ancak ofsayt kararı çıktı. Bir süre VAR'ı dinleyen hakem Halil Umut Meler monitörden pozisyonu izledikten sonra golün ofsayt gerekçesiyle geçerli olmadığını işaret etti.

ASENSIO FRİKİKTEN GOLE YAKLAŞTI

40' Marco Asensio'nun ceza sahasına yakın bir bölgeden kullandığı serbest vuruşta top direğin az farkla yanından dışarı çıktı.

SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE İLK 11’LER

Samsunspor: Okan, Satka, Drongelen, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Ntcham, Holse, Coulibaly, Musaba, Marius

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, Asensio, Szymanski, Talisca, Kerem, En Nesyri.

SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE REKABETİ

Samsunspor ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 65. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 64 maçta sarı-lacivertliler 35 galibiyet alırken, Karadeniz ekibi 12 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 17 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 110 gol atarken, Samsunspor 60 gol kaydetti.

GEÇEN SEZON YENİŞEMEDİLER

İki ekip geçen sezon oynadıkları karşılaşmalarda birbirine üstünlük kuramadı. Samsun’da oynanan mücadele 2-2 sona ererken, Kadıköy’deki karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

SAMSUNSPOR EVİNDE DİRENÇLİ

Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe ile iç sahada 32 kez karşılaştı. Bu maçlarda Samsunspor 10, Fenerbahçe 13 kez kazandı, 9 maç ise berabere bitti. Samsunspor’un evinde attığı 41 gole karşılık, Fenerbahçe 49 kez fileleri havalandırdı.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Fenerbahçe, geride kalan 7 lig maçında 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek 15 puan topladı. Samsunspor ise aynı dönemde 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 12 puan hanesine yazdırdı.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Bu sezon Süper Lig’de en fazla köşe vuruşu kullanan iki takım Fenerbahçe (45) ve Samsunspor (43) oldu. Öte yandan Fenerbahçe deplasmanda oynadığı son 3 maçın sadece birini kazanabildi. Samsunspor ise evinde oynadığı son 11 maçta yalnızca 1 kez mağlubiyet yaşadı.