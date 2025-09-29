Samsunspor Fenerbahçe maçı öncesi 'Örneği var' dedi, kırmızı kartın iptalini istedi

Süper Lig’in 7’nci haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Samsunspor, sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Müsabaka esnasında Samsunspor’un forvet oyuncusu Cherif Ndiaye rakibiyle girdiği pozisyon sonrası kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Maçtan sonra Samsunspor sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada kırmızı kartın doğru olmadığı ve bununla alakalı TFF’ye itiraz edileceği açıklandı.

Konuyla alakalı Nuri Asan Tesisleri’nde açıklamada bulunan Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa ise, “Önümüzdeki maçlarda oyuncumuz eksik olacak. Her futbolcumuz bizim için değerli ama haksız yere alınan kart insanı gerçekten üzüyor. İtiraz ettik, ne çıkacağını göreceğiz. Vicdanla bakıldığında verilen kartın iptal edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok mu umutluyum, emin değilim. Federasyonun vereceği kararı bekliyoruz. Geçmişte örnekleri var. Bu kararla federasyon nezdindeki yerimizi de görmüş olacağız. Madem eşitlikten bahsediliyor, Anadolu takımlarına ayrım yapılmayacağı söyleniyor, bakalım bu karar gerçekten uygulanacak mı yoksa sadece sözde mi kalacak?” diye konuştu.

‘HAKEM MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ’

Karşılaşmadaki pozisyonlar ve hakem hatalarına değinen Fuat Çapa, “Karşılaşmayı izleyen herkes, hakem kararlarının maçın önüne geçtiğini çok net şekilde gördü. Sadece sahada değil, devre arasında da futbola yakışmayan, hiç beklemediğimiz olaylar yaşandı. Bazı yorumcuları takip ediyorum; özellikle Zeki’nin tepkilerine gereğinden fazla yükleniyorlar. Ama insanın canı bir, iki, üç kez acıdığında tepki vermesi doğaldır. O tepkiye gelene kadar yaşananlar ise hiç konuşulmuyor. Haksız yere verilen ikinci sarı kart, ilk gol öncesi Zeki’ye yapılan faul, ikinci golden önce Yunus’a ilgisi olmayan pozisyonda çalınan faul, bunlar es geçiliyor ve sadece sahadaki tepki gündeme getiriliyor. Drongelen gol attıktan sonra yerdeki oyuncu bizim futbolcular sevindi diye yüzünü tutmaya başlıyor. Türk futbolunun gelişmesini konuşacaksak bu detaylara odaklanalım. Bugüne kadar Samsunsporlu oyuncular centilmenliğe aykırı bir tepki verdi mi? Bunları değerlendirmeden yapılan yorumlar, verilen yanlış kararlar kadar sorunlu. Bazı yorumcuların açıklamaları da açıkça taraflı ve bu çok üzücü. Hepimiz bu camianın içindeyiz, herkes birbirini tanıyor. O yorumcuların geçmişteki hakemliklerini de biliyoruz, bugün söylediklerini de. Bir şey söylerken insan biraz kendine bakmalı” ifadelerini kullandı.

‘SAMSUNSPOR CAMİASININ NE KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU UNUTUYORLAR’

Bugüne kadar hiçbir maçta hakemlerin, takımı sahaya çağırmak için güvenlik güçleriyle birlikte soyunma odasına geldiğine şahit olmadığını ifade eden Çapa, “Türkiye’de 10 yılı aşkındır görev yapıyorum, yüzlerce defa soyunma odasında bulundum. Hiçbir hakemin güvenlik güçleriyle birlikte gelip takımı sahaya çağırdığını görmedim. İş sadece bununla bitmiyor. Takımda yabancı oyuncularımız, yabancı hocamız var. Neden sürekli bu tür olaylarla yurt dışında gündeme gelelim? Yaşananlar çok üzücü. Yıllardır hakemleri gündeme getirmedik, konuşmadık. Ama görüyoruz ki konuşmadığınız zaman daha çok canınız yanıyor, daha büyük haksızlıklara uğruyorsunuz. Samsunspor’un ve Samsun camiasının ne kadar büyük olduğunu unutuyorlar. Samsunspor gerektiğinde kenetlenmeyi çok iyi bilir, geçmişte bunu gösterdi, bundan sonra da gösterecektir” dedi.