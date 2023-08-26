Samsunspor-Fenerbahçe maçında sahaya fare girdi

Samsunspor'un Fenerbahçe'yi konuk ettiği Süper Lig maçında sahaya fare girdi.

Samsunspor-Fenerbahçe maçında sahaya fare girdi

Editör: Fatma Demirkaya

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti.
11 yıl sonra evinde Süper Lig maçına çıkan Samsun ekibi, sarı-lacivertlilere 2-0 mağlup oldu.
Fenerbahçe'nin gollerini Edin Dzeko ve Szymanski kaydetti.
Maç oynandığı esnada yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.

SAHAYA FARE GİRDİ!
Fare, korner direğinin etrafından geçerek Fenerbahçeli yedek futbolcuların ısındığı alana doğru gitti.
Fareyi önlerinde gören İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Mert Müldür ve Szymanski kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Kanarya'nın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi ise fareyi eliyle alıp fırlatır gibi yaparak tribündeki taraftarlara şaka yaptı.

Fare daha sonrasında ortadan kayboldu.

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