Samsunspor fire vermeden devam! Son kurban Kocaelispor

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Kocaelispor sahasında Samsunspor'a 1-0 mağlup olarak haftayı puansız kapadı.

Kocaelispor’un 31 yaşındaki oyuncusu Samet Yalçın, kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

15. dakikada karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı ev sahibi Kocaelispor’dan geldi. Sağ kanattan Ahmet’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Samet kafayla topu ağlara göndermek istedi. Top direkten oyun alanına döndü.

34. dakikada Kocaelispor atağında ceza sahasında topun Thomasson’un eline çarptığı gerekçesiyle yapılan penaltı itirazları sonrası VAR kontrolü yapıldı.

36. dakikada Kocaelispor sol kanattan Haidara ile köşe vuruşu kullandı. Savunmadan seken topu kaleci Okan çıkardı. Zeki’nin elle oynadığı iddiasıyla penaltı itirazları yükseldi.

38. dakikada VAR’dan Zorbay Küçük’e potansiyel penaltı incelemesi tavsiyesi geldi.

41. dakikada VAR’ın izleme tavsiyesi sonrasında yaklaşık 2.5 dakika pozisyonu yeniden inceleyen Zorbay Küçük penaltı olmadığına karar verdi.

43. dakikada Samet’in Holse Justesen’e yaptığı faulün şiddeti nedeniyle VAR’dan potansiyel kırmızı kart izleme tavsiyesi geldi.

44. dakikada bir kez daha VAR monitörüne giderek pozisyonu izleyen Zorbay Küçük dönüşünde Kocaelisporlu Samet Yalçın’a kırmızı kart gösterdi.

60. dakikada Ntcham'ın ceza sahası içinde kaleyi karşıdan gören açıdan sert şutunda kaleci Jovanovic topu kurtardı.

82. dakikada sol kanattan Soner Gönül ile köşe vuruşu kullanan Samsunspor’da Van Drongelen topu kafayla kaleye gönderdi. Top önce direğe ardından da kaleci Jovanovic’in kafasına çarparak ağlara gitti. 0-1

86. dakikada Kocaelispor kaleyi karşıdan gören noktadan Petkovic ile serbest vuruş kullandı. Kaleci Okan'ın uzanarak son anda çıkardığı meşin yuvarlak Agyei'nin önüne düştü. Agyei’nin tamamlamak istediği topa kaleci Okan geçit vermedi.