Samsunspor Galatasaray'ın yıldızı ile anlaşmaya vardı!

Yeni sezona da hızlı bir giriş yapmak isteyen Samsunspor, transfer çalışmalarına yoğunluk verdi. Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Karadeniz ekibi kancayı Galatasaray'ın genç ismine taktı.



SAMSUNSPOR EYÜP AYDIN'I KADROSUNA KATIYOR

Samsunspor'un Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Eyüp Aydın ile anlaştığı öğrenildi. Samsunspor Yönetimi, Galatasaray ile görüşmelerini sürdürüyor.

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Eyüp Aydın, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 4 maça çıktı ve 1 kez ağları havalandırmayı başardı.

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