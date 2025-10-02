Varşova'da zafer! Samsunspor'un Avrupa yürüyüşü harika başladı

Temsilcimiz Samsunspor ilk kez mücadele ettiği Konferans Ligi’ne Legia Varşova’yı deplasmanda 1-0 yenerek başladı.

Karşılaşmada henüz 10. dakikada Musaba’nın attığı golle öne geçen Samsunspor, zorlu rakibiyle kıran kırana mücadele ederek kalan dakikalarda üstünlüğünü korumayı başardı ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

SAMSUNSPOR'DA MAÇ SONU GALİBİYET ÜÇLÜSÜ

Maçın son düdüğüyle birlikte Samsunsporlu oyuncular galibiyetin coşkusunu deplasman tribününde takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlarla yaşadı.

???? Temsilcimiz Samsunspor, Legia zaferini deplasman tribünündeki taraftarıyla kutladı! ????⚪ pic.twitter.com/0GgKF4UuuA — TRT Spor (@trtspor) October 2, 2025

LEGIA VARŞOVA 0-1 SAMSUNSPOR

4' Samsunspor atağında sol taraftan cezasına giren Anthony Musaba'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

Musaba’nın vuruşu az farkla dışarıda! Temsilcimiz Samsunspor maçın başında gole yaklaştı. #UECL pic.twitter.com/6svyt3HnHg — TRT Spor (@trtspor) October 2, 2025

10' Karadeniz ekibi Anthony Musaba'nın golüyle öne geçti. Hızlı gelişen atakta Mouandilmadji'nin pasıyla savunmanın arkasına kaçan Musaba, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşla ağları havalandırdı: 0-1

GOOOLLL! Anthony Musaba çok hızlı geldi muhteşem bitirdi! Samsunspor Varşova deplasmanında 1-0 önde! ⚽ #UEL pic.twitter.com/ujIvbK8SkZ — TRT Spor (@trtspor) October 2, 2025

20' Urbanski'ye faul yapan Celil Yüksel sarı kart gördü.

21' Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Radovan Pankov'un kaleye gönderdiği top az farkla dışarı gitti.

24' Holse'yi formasından çekerek durduran Legia Varşova oyuncusu Augustyniak sarı kartla cezalandırıldı.

26' Urbanski'nin ceza sahası dışından şutunda Samsunspor kalecisi Okan Kocuk topa sahip oldu.

29' Marco Burch ceza sahası sağ çaprazından şutunda top Okan Kocuk'ta kaldı.

32' Legia Varşova hücumunda Augustyniak'ın ceza saha dışından yaptığı vuruşta top dışarı gitti.

Samsunspor ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

50' Samsunspor ikinci gole yaklaştı. Musaba'nın kale önüne çevirdiği topta Mouandilmadji'ye şut izni tanımadılar. Devamında Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda Tobiazs son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

68' Legia tehlikeli geldi. Sol kanattan yapkılan ortada Okan boşa çıktı. Rajovic'in kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

80' Legia Varşova'nın kornerinde ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Okan Koçuk topu elinden kaçırdı. Rajovic topu ağlara gönderdi ancak pozisyon VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

90+4' Zewkalow'un uzaktan sert şutunda Van Drongelen adeta göğsünü siper ederek gol şansını önledi.