Samsunspor galibiyet için direniyor! İkinci yarı başladı

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında, Polonya'nın Legia Varşova takımına konuk oluyor.

Saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, Fransız hakem Jeremie Pignard yönetiyor. Pignard'ın yardımcılıklarını Aurelien Drouet ve Alexis Auger yapıyor.

Samsunspor maça Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Ntcham, Holse, Coulibaly, Musaba, Mouandilmadji ilk 11'iyle çıktı.

Legia Varşova ise Tobiasz, Burch, Pankov, Jedrzejczyk, Ruben Vinagre, Kacper Urbanski, Augustyniak, Wojciech Urbanski, Chodyna, Stojanovic, Colak ile sahaya çıktı.

CANLI ANLATIM

4' Samsunspor atağında sol taraftan cezasına giren Anthony Musaba'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

Musaba’nın vuruşu az farkla dışarıda! Temsilcimiz Samsunspor maçın başında gole yaklaştı. #UECL pic.twitter.com/6svyt3HnHg — TRT Spor (@trtspor) October 2, 2025

10' Karadeniz ekibi Anthony Musaba'nın golüyle öne geçti. Hızlı gelişen atakta Mouandilmadji'nin pasıyla savunmanın arkasına kaçan Musaba, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşla ağları havalandırdı: 0-1

GOOOLLL! Anthony Musaba çok hızlı geldi muhteşem bitirdi! Samsunspor Varşova deplasmanında 1-0 önde! ⚽ #UEL pic.twitter.com/ujIvbK8SkZ — TRT Spor (@trtspor) October 2, 2025

20' Urbanski'ye faul yapan Celil Yüksel sarı kart gördü.

21' Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Radovan Pankov'un kaleye gönderdiği top az farkla dışarı gitti.

24' Holse'yi formasından çekerek durduran Legia Varşova oyuncusu Augustyniak sarı kartla cezalandırıldı.

26' Urbanski'nin ceza sahası dışından şutunda Samsunspor kalecisi Okan Kocuk topa sahip oldu.

29' Marco Burch ceza sahası sağ çaprazından şutunda top Okan Kocuk'ta kaldı.

32' Legia Varşova hücumunda Augustyniak'ın ceza saha dışından yaptığı vuruşta top dışarı gitti.

Samsunspor ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

50' Samsunspor ikinci gole yaklaştı. Musaba'nın kale önüne çevirdiği topta Mouandilmadji'ye şut izni tanımadılar. Devamında topa kafayla bir kez daha vuran Mouandilmadji'nin şutunda Tobiazs son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

SAMSUNSPOR'UN AVRUPA 13. KEZ SAHAYA ÇIKIYOR

Karadeniz temsilcisi, Avrupa kupalarına üçüncü kez katılma başarısı gösterdi. Samsun ekibi 2 kez İntertoto Kupası'na katılırken, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde sahne alacak.

Samsunspor, 1996-1997 sezonunda ligi 9. sırada tamamlayarak ilk kez UEFA Intertoto Kupası'na katıldı.

Samsunspor, grup maçlarında Odense'yi 2-0, Kaunas'ı 1-0 ve Leiftur'u 3-0 yenerken, Amburgo'ya 3-1 yenilerek grupta ikinci sırada yer aldı ve kupadan elendi.

YARI FİNALE ÇIKTILAR

1997-1998 sezonunda ligi 5. sırada bitirerek tekrar Intertoto Kupası'na katılma hakkı kazanan kırmızı-beyazlılar, eleme usulü oynanan kupanın ilk maçında Lyngby'i sahasında 3-0 mağlup etti.

Deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen tur atlayan Samsunspor, 2. turda İngiliz takımı Crystal Palace'yi her iki maçta 2-0 yenip yarı finalde Alman ekibi Werder Bremen'in rakibi oldu.

Samsunspor, Werder Bremen'e her iki maçta da 3-0 yenilerek elendi.

Geçen sezonda ligi 3. sırada bitirerek 27 yıl sonra yeniden Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan kırmızı-beyazlı takım, Avrupa Ligi play-off turunda Yunan temsilcisi Panathinaikos FC ile karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Samsun temsilcisi, sahasında ise 0-0 berabere kaldı.

Avrupa kupalarında çıktığı 12 maçta 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Samsunspor, bu müsabakalarda 16 gol atma başarısı gösterirken, kalesinde 14 gol gördü.

Alman teknik direktör Thomas Reis önderliğinde 2024-2025'te başarılı bir sezon geçiren Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'ne ilk kez katılıyor.