Samsunspor galibiyete hasret kaldı. Yüksel Yıldırım'ın bu konuyu acil çözmesi gerek. Turgay Beşyıldız yazdı

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trendyol Süper Lig’in bu haftasında ev sahibi Samsunspor, 6’ ncı karşılaşmasında da galibiyetle tanışamadı.

Bu hafta içerisinde teknik direktörleri Hüseyin Eroğlu ile yolları ayıran Yılport Samsunspor, bu karşılaşmaya yardımcı antrenörleri Emre Bayraktar ile çıktı. Gaziantep FK’da ise yeniden göreve getirilen eski teknik direktörlerinden Marius Sumudica ile bugün aradığı 3 puanı, Karadeniz’in kıyısında buldu.

Maçın daha başında 3. dakika da gelen gol, ev sahibinin tüm hesaplarını değiştirmek zorunda bırakırken, bu pozisyonda Tait’in orta sahada yaptığı hatalı yan pası yakalayan Antep takımı, Romen oyuncu Draguş ile beklemediği bir anda öne geçti.

Bu sürpriz golle sarsılan şirinler; ayağa kısa paslarla oynayıp, kendi sahasında 3. bölgeye inmek için hazırlık organizasyonu yaparken, beklediği gol pozisyonunu net olarak bulamadı.

Beraberlik için konuk ekibin defansında gedik arayan Kırmızı Beyazlılar, bu arada Antepli Sırp oyuncu Jevtovic’in şık golüyle şoke oldu.

Karşılaşmada daha 20 dakika dolmadan 2-0 yenik duruma düşen Samsunspor, Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda bu golden sonra strese girdi.

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Kendi taraftarlarının da bu ikinci golle tepkisini alırken, Kırmızı Beyazlı taraftarlar; takımlarını motive etmesi gerekirken demoralize edince, ev sahibi daha da panikledi gibi!

İlerleyen dakikalarda biraz da olsa toparlamaya çalışıp, topun kontrolünü eline almaya gayret eden Karadeniz temsilcisi! İlk yarıyı beklemediği 2 golle yenik kapatırken, ikinci yarıya üç değişikle başladı. Fofana, Bennaser ve Emre yerlerini, Ercan kara, Zeki Yavru ve Osman’a bıraktı.

Kırmızı Siyahlı şahinler! sakat olan İlker’in haricinde tam kadroydu. Kırmızı Beyazlı şirinlerde! Bola, Taylan ve Yunus’un sakatlıkları ise devam ediyordu.

İkinci 45. dakikaya gol ya da goller bulma amacıyla daha istekli çıkan Samsunspor, özellikle kanatlardan içeriye yapılan ortalarla, rakip defansa yoklama çekmeye başladı.

Mekan sahibinin bu yarıda üzerine daha fazla geleceğini bilen Sumudica, kendi sahasında kalabalık kapandı. Rakibin defansın arkasına ara paslarına izin vermeyip, ataklarını kenara yıkmaya çalıştı. Lazar Markovic ile Bikel’i, son 20 dakikada oyuna sokan Romen teknik adam;

Bu ikiliye bir de Afrim Ajeti ile hücum takviyesi ekleyince, sanırım kontra topla 3. golü bulabilmenin hesabını yaptı.

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Bu gece orta hakem Burak Pakkan’a çok sıkıntı yaratacak pozisyon düşmezken, bazı oyunculara kart göstermede yumuşak geçiş yaptı diyebilirim.

Son 10 dakikaya girilirken Samsunspor’da; Holse’nin kafası ya da Osman Çelik’in rakibe çarpan şutundan biri gol olsaydı eğer, işin çarkı son dakikalarda değişebilirdi. En azından beraberlik şansı yakalanabilirdi.

Gaziantep FK Takımı’nda; Afrim Ajeti’nin, ceza alanı içersinde eline çarpan meşin yuvarlakla kazanılan penaltıyı, uzatma dakikalarında kullanan ev sahibi, Nany Dimata ile önce golü bulamadı. Antep kalecisi Okan, topa vurulmadan önce gol çizgisinden öne çıkınca, orta hakem Pakkan, penaltıyı tekrarlattı.

Bu sefer topun başına son dakikalarda oyuna giren Ntcham geçti. O da golünü yaptı ama uzatmalarda kalan kısa süre beraberlik için yetmedi.

Gaziantep FK’ya, kendi evinde 2-1 mağlup olan, yeni teknik adamları da henüz belli olmayan Samsunspor’un Başkanı Yüksel Yıldırım’ın, önümüzdeki hafta içerisinde bu konuyu acil çözmesi gerektiğini düşünüyorum.

Daha ligin başında iken teslim olmaya hiç gerek yok!