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Samsunspor bir gol attı, Göztepe dondu kaldı

Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 yendi

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 20:04
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Samsunspor Göztepe'yi tek golle geçti

Samsunspor bir gol attı, Göztepe dondu kaldı
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Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Göztepe'yi 1-0 yendi.

Samsunspor'un tek golünü 38. dakikada Ali Kaan Güneren attı.

Göztepe'nin ikinci yarıda beraberlik için yaptığı ataklar sonuç vermedi.

Tek farklı üstünlüğünü korumayı başaran Samsunspor, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

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