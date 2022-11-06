Samsunspor bir gol attı, Göztepe dondu kaldı

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Göztepe'yi 1-0 yendi.
Samsunspor'un tek golünü 38. dakikada Ali Kaan Güneren attı.
Göztepe'nin ikinci yarıda beraberlik için yaptığı ataklar sonuç vermedi.
Tek farklı üstünlüğünü korumayı başaran Samsunspor, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.