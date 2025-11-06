Konferans Ligi’nde ilk iki haftayı kayıpsız geçen Samsunspor Hamrun Spartans ile karşılaşıyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Kazak hakem Bulat Sariyev yönetiyor.

KARADENİZ EKİBİ AVRUPA’DA FIRTINA GİBİ

Samsunspor, Konferans Ligi’ne müthiş bir başlangıç yaptı. İlk hafta deplasmanda Legia Varşova’yı 1-0, ikinci haftada ise sahasında Dinamo Kiev’i 3-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, topladığı 6 puanla averajla 4. sırada yer alıyor. Teknik direktör Thomas Reis’in öğrencileri, Hamrun karşısında da kazanarak galibiyet serisini üç maça çıkarmayı hedefliyor.

HAMRUN İLK İKİ MAÇINI DA KAYBETTİ

Konuk ekip Hamrun Spartans, Konferans Ligi’nde zor günler geçiriyor. Malta temsilcisi ilk maçında Polonya ekibi Bialystok’a 1-0, ikinci maçında ise İsviçre temsilcisi Lozan’a 1-0 yenilerek iki haftayı da puan alamadan kapattı.

SAMSUNSPOR-HAMRUN SPARTANS

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Celil, Holse, Musaba, Emre, Mouandilmadji

Hamrun: Bonello, Kompri, Bjelicic, Polito, Camenzuli, Emerson, Coric, Mbong, Garcia, Smailagic, Koffi

SAMSUNSPOR 3-0 HAMRUN SPARTANS CANLI ANLATIM

1' İlk düdük geldi ve mücadeleye temsilcimiz Samsunspor başladı.

SAMSUNSPOR BASKILI BAŞLADI

10' İlk 10 dakikada topa sahip olan Samsunspor oyunu rakip kaleye yığarak Hamrun Spartans savunmasında boşluk aradı. Ancak henüz istediği gol fırsatını yakalayamadı. Yine de Thomas Reis'in öğrencileri maça baskılı başladı.

OKAN KOÇUK KALESİNDE DİKKATLİ

13' Koffi'nin şutunda Okan topu yakın direkten kornere çeldi.

SAMSUNSPOR GOLE YAKLAŞTI

15' Zeki Yavru'nun ortasında kale önünde Mouandilmadji kafayı vurdu. Ancak kaleci Bonello gole izin vermedi.

SAMSUNSPOR CARLO HOLSE İLE ÖNE GEÇTİ

18' Samsunspor Carlo Holse ile golü buldu. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından ise gol geçerli sayıldı.

SAMSUNSPOR'UN 2. GOLÜNDE FAUL KARARI ÇIKTI!

30' Drongelen'in uzun pasında defansın arkasına sarkan Emre Kılınç kaleciyi geçerek şutunu çekti. Ancak Hamrun savunması topu çizgiden çıkardı. İkinci pozisyonda Samsunspor golü bulsa da hakem Sariyev yaşanan ikili mücadelede faul tespit etti.

MUSABA BONELLO'YU GEÇEMEDİ

45' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Musaba'nın sert şutunda Bonello topu güçlükle çeldi. İkinci pozisyonda Hamrun savunması Mouandilmadji'ye şut imkanı verdi.

MOUANDILMADJI NET FIRSATI KAÇIRDI

45+3' Holse'nin ara pasında defans arkasına sarkan Mouandilmadji topla buluştu. Ancak şutunda çerçeveyi tutturamadı.

İLK YARI SONUCU: SAMSUNSPOR 1-0 HAMRUN SPARTANS

SAMSUNSPOR FARKI 2'YE ÇIKARDI

58' Zeki Yavru ceza sahası dışına doğru yaptığı ortada Emre Kılınç'a topu aktardı. Emre Kılınç topu kontrol edip harika bir şutla ağlara gönderdi. Samsunspor duran top organizasyonuyla farkı 2'ye çıkardı.

SAMSUNSPOR DURUMU 3-0 YAPTI

76' Hamrun savunmasındaki geniş boşluktan yararlanan Carlo Holse net pozisyonda pasını çıkardı Mouandilmadji topu ağlara gönderdi. Samsunspor durumu 3-0'a getirdi.