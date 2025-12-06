Trendyol Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Samsunspor, maçının yankıları sürüyor. Kırmızı-beyazlılar, mücadeleyle ilgili bir açıklama daha yaparak, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun gerekli adımların atılmasını istediklerini belirtti.

Samsunspor tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün akşam oynanan ve tüm futbol kamuoyu tarafından şaşkınlıkla izlenen karşılaşmada; bütün otoritelerin hemfikir olduğu şekilde, verilmeyen penaltımız nedeniyle açıkça gasp edilen 1 puanımızın hesabının, geçmişte yaptığı açıklamalara istinaden, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu tarafından adil ve adaletli futbol adına gecikmeksizin sorulmasını ve gerekli adımların atılmasını bekliyoruz."