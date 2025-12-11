Konferans Ligi'nin 5. haftasında lider olarak giren Samsunspor, sahasında Yunan ekibi AEK ile karşı karşıya geldi.

⚡ Musaba nefis getirdi topu, Ntcham'ın şutunda kaleci gole izin vermedi! pic.twitter.com/d9JswEhnaY — TRT Spor (@trtspor) December 11, 2025

Maça hızlı başlayan Samsunspor henüz 4. dakikada Musaba’nın çevirdiği topa Moukoudi’nin ters vuruşunda AEK'nın kendi kalesine attığı golle öne geçti.

Golün de verdiği öz güvenle birlikte Samsunspor AEK karşısında baskısını daha da artırdı ve özellikle Ntcham’ın uzaktan şutlarıyla rakip kalede tehdit yarattı.

İlk yarıda taraftarın da desteğiyle rakibini adeta boğan Samsunspor ikinci yarının başında yediği gollerle yıkıldı.

AEK, Marin'in serbest vuruştan attığı golle skoru 1-1'e getirdi. pic.twitter.com/YkdjAo9DLa — TRT Spor (@trtspor) December 11, 2025

AEK 51. dakikada Razvan Marin'in serbest vuruştan attığı golle eşitliği yakalarken 63'te ise Koita'nın golüyle skoru tersine çevirdi.

AEK, Koita'nın golüyle karşılaşmada 2-1 öne geçti. pic.twitter.com/uIZXqAmoUa — TRT Spor (@trtspor) December 11, 2025

İkinci yarıda kısa süre içerisinde skor üstünlüğünü kaybeden Samsunspor yeniden oyun içerisine girmekte zorlandı.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Thomas Reis'in öğrencileri, Konferans Ligi'nde ilk mağlubiyetini alarak liderlik koltuğunu kaptırdı.

Bu sonuçla Samsunspor 10 puanda kalırken AEK, Karadeniz ekibiyle puanını eşitledi.