Konferans Ligi'nde lider olarak girdiği 5. haftada 1-0 öne geçtiği maçta evinde AEK'ya 2-1 mağlup olan Samsunspor 10 puanda kaldı.
Karadeniz ekibi liderlik koltuğunu kaybetmesine rağmen ilk 24'e kalmayı garantileyerek Mainz ile oynayacağı son maç öncesi Konferans Ligi'nde devam etmeyi kesinleştirdi.
Thomas Reis'ın öğrencileri zorlu Almanya deplasmanında ilk 8'deki yerini korumak için mücadele edecek.
Konferans Ligi 5. hafta sonuçları şöyle:
Drita 0-3 AZ Alkmaar
Noah 2-1 Legia Varşova
Samsunspor 1-2 AEK Atina
Universitatea Craiova 1-2 Sparta Prag
KF Shkendija 2-0 Slovan Bratislava
Fiorentina 2-1 Dynamo Kiev
Hacken 1-1 AEK Larnaca
Jagiellonia Bialystok 1-2 Rayo Vallecano
Breidablik 3-1 Shamrock Rovers
Rijeka 3-0 Celje
Rakow Czestochowa 1-0 Zrinjski Mostar
Hamrun Spartans 0-2 Shakhtar Donetsk
Aberdeen 0-1 RC Strasbourg
KuPS Kuopio 0-0 Lausanne Sports
Lech Poznan 1-1 Mainz 05
Shelbourne 0-3 Crystal Palace
Rapid Wien 0-1 Omonia Nicosia
Lincoln Red Imps 2-1 Sigma Olomouc