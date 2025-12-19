Konferans Ligi'nin son haftasında Samsunspor Mainz'e konuk oldu.

İlk yarıda şansız anlar yaşayan Samsunspor, maçın başında net gol fırsatlarından yararlanamadı ve ardından 33. dakikada yıldız oyuncusu Olivier Ntcham'ın sakatlanmasıyla hücumda üretkenliği azaldı.

İlk yarının son anlarında Widmer'in attığı golle öne geçen Mainz ikinci yarıya da Amiri'nin penaltı golüyle başlayarak iki farklı üstünlüğü yakaladı.

Thomas Reis'ın öğrencileri geri kalan dakikalarda rakibine diş geçirmekte zorlansa da son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadı. Ancak gol yollarında istediklerini yapamayan Karadeniz ekibi sahadan 2-0 mağlup ayrılarak 2 hafta kala lider götürdüğü Konferans Ligi Lig Etabı'nı 12. sırada tamamladı ve play-off turuna kaldı.

SAMSUNSPOR'UN MUHTEMEL PLAY-OPFF RAKİPLERİ

Son maçlarla birlikte oluşan puan tablosunda; Samsunspor'un muhtemel rakipleri Kuzey Makedonya'dan Shkendija ve Finlandiya ekibi KuPS Kuopio oldu.

KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN

Konferans Ligi Play-Off Turu kura çekimi 16 Ocak 2026'de gerçekleştirilecek. İlk maçlar 19 Şubat'ta, rövanş maçları ise 26 Şubat'ta oynanacak. Samsunspor ilk maçı kendi sahasında oynayacak.