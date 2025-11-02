Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

ZORLU MAÇTA 60 DAKİKADA 4 GOL

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 4 gole sahne oldu.

İlk yarıyı Musaba ve Ndiaye'nin golleriyle 2-0 önde tamamlayan Samsunspor 57'inci dakikada Konyaspor'un Hollandalı stoperi Bazoer'in topu kendi ağlarına göndermesiyle farkı 3'e çıkardı.

UMUT NAYIR'IN GOLÜ GERİ DÖNÜŞE YETMEDİ

Bu gole 2 dakika sonra Umut Nayır ile karşılık veren Konyaspor puan umutlarını artırsa da gol yollarında zorlandı ve karşılaşma 3-1 Samsunspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

SAMSUNSPOR 9 MAÇTIR YENİLMİYOR

Toplamda 9 Süper Lig'de ise 7 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Thomas Reis'in Samsunspor'u puanını 20'ye yükselterek geçen sezon olduğu üst sıraları zorlamaya devam etti.

KONYASPOR EVİNDE 3 MAÇTIR KAYBEDİYOR

Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor ise evinde üst üste 3. mağlubiyetini alarak 14 puanda kaldı.