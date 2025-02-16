Samsunspor Konya'dan mutlu dönüyor

Trendyol Süper Lig'in 24.haftasında Samsunspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Maçın sonucunda Samsunspor, rakibini 1-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

2. dakikada Oğulcan'ın hatasında ceza sahası içi sol tarafında topu alan Celil Yüksel'in pasında Bola düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0

5. dakikada ceza sahası içinde Yusuf Erdoğan pasını kafayla Kramer'e aktardı. Kramer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan'da kaldı.

36. dakikada derinlemesine pasta topla buluşan Mouandilmadji'nin kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı aşırtmada Bazoer son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

58. dakikada Pedrinho'nun ceza sahası dışından ortasında Yusuf Erdoğan'ın topa gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

74. dakikada Holse'nin pasında topla buluşan Emre Kılınç'ın ceza yayı üzerinden vuruşunda kaleci Slwoik topu kornere çeldi.

78. dakikada Pedrinho'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Okan kornere çeldi.

KONYASPOR 0 SAMSUNSPOR 1

Hakemler: Yasin Kol, Furkan Ürün, Mehmet Emin Tuğral

Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün (Umut Nayir dk. 63), Bazoer (Uğurcan Yazğılı dk. 46), Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic (Keyta dk. 76), Ndao (Melih İbrahimoğlu dk. 76), Pedrihno, Aleksic, Yusuf Erdoğan (Tunahan Taşçı dk. 63), Kramer

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Prip, Calusic, Melih Bostan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Drongelen, Lubo Satka, Marc Bola, Ait Bennasser, Celil Yüksel (Ntcham dk. 68), Emre Kılınç (Muja dk. 90+2), Carlo Holse (Soner Aydoğdu dk. 80), Dimata (Soner Gönül dk. 90+2), Marius Mouandilmadji

Yedekler: Halil Yeral, Nanu, Tait, Muhammet Özbaskıcı, Yunus Emre Çift

Teknik Direktör: Thomas Reis

Gol: Marc Bola (dk. 2) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Oğulcan Ülgün, Slowik, Aleksic, Jevtovic (Konyaspor), Marius Mouandilmadji, Carlo Holse, Ait Bennasser, Celil Yüksel, Soner Aydoğdu, Marc Bola (Samsunspor)