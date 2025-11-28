Samsunspor Konferans Ligi'nin 4. haftasında Breidablik ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadeleden 1-0 geriden gelerek 2-1 öne geçen Samsunspor üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuca rağmen puanını 10'a yükselten Samsunspor Konferans Ligi'nde namağlup liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Thomas Reis, yenilen ikinci golde takım savunmasının hatasına dikkat çekerek 'Skandal' yorumunda bulundu.

'YETERİNCE AGRESİF DEĞİLDİK, BASİT GOLLER YEDİK'

Thomas Reis maç sonu şunları söyledi:

Eğer maçtan 1 puan deseydiniz, kesinlikle kabul etmezdim. Maçın başından sonuna kadar performansımıza bakınca ne yazık ki yeterince agresif değildik, basit goller yedik. Yediğimiz ikinci gol normal değildi, skandal olarak adlandırabilirim. Bu sebeple puanlar kaybettik. 1 puan sebebiyle mutluyuz sonuçta. Pozitif olarak almamız gereken şeyler var. Bu performansımız, en iyi performansımız değildi."

'10 PUAN FENA DEĞİL'

Puan sıralamasına bakmadım ama iyi pozisyondayız ve bunu sürdürmek zorundayız. Zor bir maç olacağını söylemiştim. Çok uzun bir seyahat yaptık. Bahane değil ama bu tür maçların üstesinden gelebilmemiz lazım. Diğer taraftan da dar bir kadroyla oynamaya çalışıyoruz. 10 puan elde ettik, fena değil. Bir sonraki maçı AEK ile evimizde oynayacağız. Bazı hayallerimiz var. Bu hayaller için fırsatları değerlendirmek gerekir. Değerlendiremezseniz sıkıntılar yaşarsınız."