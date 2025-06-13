Samsunspor, Logi Tomasson'u renklerine bağladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsunspor, Logi Tomasson'u renklerine bağladı

Samsunspor, İzlandalı sol bek Logi Tomasson ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor, İzlandalı sol bek Logi Tomasson'u renklerine bağladı. Kırmızı-beyazlılarla 4+1 yıllı sözleşme imzalayan Tomasson için yapılan imza töreni, Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım’ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Logi Tomasson, son olarak Norveç ekiplerinden Strmsgodset forması giydi. Hem defansif hem de hücum yönüyle dikkat çeken genç oyuncu, İzlanda A Milli Takımı’nda da görev aldı.

SAMSUNSPOR'DAN AÇIKLAMA

Samsunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Avrupa hedefleri doğrultusunda titizlikle yürütülen scout çalışmaları sonucu transfer edilen Tomasson, sahip olduğu potansiyel, fiziksel gücü ve oyun zekasıyla teknik ekibimizin uzun süredir takip ettiği bir isimdi. Attığı imzayla resmen Atatürklü Arma’nın bir parçası olan Logi Tomasson’a, kırmızı-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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