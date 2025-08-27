Samsunspor-Panathinaikos maçı öncesi skandal karar! Atatürk ve Fatih pankartına izin yok

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Samsunspor yarın (perşembe) Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi kırmızı-beyazlı taraftarlar Mustafa Kemal Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet için özel pankart hazırlarken, UEFA ve Samsun Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü yetkilileri tepki çeken bir karar aldı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Samsunspor, perşembe günü Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek. Bu mücadele öncesi moralleri bozan skandal bir karara imza atıldı.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE FATİH SULTAN MEHMET'E İZİN YOK!

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabakada; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerinin yer aldığı pankart ve Fatih Sultan Mehmet'in pankartı UEFA ve Samsun Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından kabul edilmedi.

Kararın ardından Samsunspor taraftarları sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Bir taraftar paylaşımında, "Yarın (Perşembe) oynayacağımız maç için hazırladığımız pankartta bu görsel bulunduğu için kabul edilmedi yetkililer tarafından. Bu görseli kaldırdık mecburen. Yarın için güzel bir pankart hazırlıyoruz. Mabedimiz 19 Mayıs Stadyumunda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

