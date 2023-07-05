Samsunspor Porto'dan transfer yaptı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım katıldığı bir televizyon programında transfere dair açıklamalarda bulundu. Başkan Yıldırım, dış transferde Portekiz’den Nanu ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Başkan Yıldırım, bu hafta sonuna kadar en iki veya dört futbolcu ile daha anlaşma imzalanacağını söyledi. Yıldırım, imza atan futbolcuların Erzurum kampına dahil olacaklarını da sözlerine ekledi.

Başkan Yıldırım, 20 yaşında gelecek vadeden bir futbolcuya teklif yaptıklarını, futbolcunun yanıtını beklediklerini, Dia Saba ve Schindler transferlerinden ekonomik konularda anlaşma sağlanamadığı için vazgeçtiklerini ifade etti. (DHA)