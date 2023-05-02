Samsunspor rekor kırdı

Spor Toto Süper Lig'e 6 hafta kala çıkmayı garantileyen Samsunspor, Türkiye'nin en üst ligine 11 yıl sonra rekorla geri dönüyor.

Samsunspor rekor kırdı

Spor Toto 1. Lig'de bitime 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsunspor, 78 puanla ligde 'tüm zamanların en çok puan toplayan takımı' rekorunu egale etmeyi de garantilemiş oldu.

SÜPER LİG'E REKORLA DÖNÜYOR
Kırmızı-beyazlılar, Bodrumspor maçından puan ya puanlar alırsa ligde tüm zamanların puan rekorunu kıracak. Samsunspor, son olarak 2011-2012 yılında ayrıldığı Süper Lig'den rekorlar kırarak tekrardan geri dönüyor. Türkiye profesyonel liglerinin en erken şampiyonu unvanı ile Süper Lig'e yükselen kırmızı-beyazlılar, daha lig bitmeden Spor Toto 1. Lig'de ‘tüm zamanların en çok puan toplayan takımı' unvanına ortak olmayı da başardı.

BAŞAKŞEHİR'İ YAKALAMIŞ OLACAK
33. haftası bugün oynanacak tek müsabakayla geride kalacak ligde 72 puanı bulunan Samsunspor'un, kalan 3 haftada Yeni Malatyaspor, Bodrumspor ve Adanaspor maçları var. Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ligden çekilmesinden dolayı 3-0 hükmen galip ayrılacak Samsun temsilcisi, böylece puanını 78'e yükseltecek. Samsunspor, oynayacağı Bodrumspor karşılaşmasından puan alamasa bile Başakşehir'in 2013-2014 yılında 1. Lig'de, 78 puanla kırdığı rekoru yakalamış olacak. Karadeniz temsilcisi, Bodrumspor maçından alacağı puan ya da puanlarla da ligin puan rekorunu kırmış olacak.

EN FAZLA ŞAMPİYON SAMSUNSPOR
Bu şampiyonluk ile birlikte 8. kez Spor Toto 1. Lig'den şampiyon olarak Süper Lig'e yükselecek Samsunspor, aynı zamanda ligin en fazla şampiyon olan takımı olarak da dikkat çekiyor. Samsunspor'u 5 şampiyonluk ile Mersin İdman Yurdu, 4'er şampiyonlukla da Kayserispor, Karşıyaka ve Adana Demirspor takip ediyor. Samsunspor, 4 kez de lig ikincisi olarak Spor Toto Süper Lig'e çıkma başarısı göstermişti. (İHA)

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