Samsunspor son nefeste kötü gidişata 'dur' dedi!

Kaynak: Haber Merkezi
Samsunspor son nefeste kötü gidişata 'dur' dedi!

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Samsunspor, sahasında Fatih Karagümrük’ü 3-2 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Kırmızı-beyazlılar, uzatma dakikalarında bulduğu golle taraftarına büyük sevinç yaşattı.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Samsunspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

İlk yarıyı Satka'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 geride kapatan Samsunspor 52. dakikada Holse’nin şutunda Anıl Çınar’ın ters dokunuşuyla beraberliği yakaladı.

Golle birlikte baskısını artıran Karadeniz ekibi, 2 dakika sonra Musaba’nın ortasında Holse’nin topuk pasını iyi değerlendiren Cherif Ndiaye ile skoru 2-1’e getirdi. Fatih Karagümrük 81. dakikada Fofana’nın kafa golüyle yeniden eşitliği sağladı.

Son dakikaları büyük heyecana sahne olan karşılaşmada, 90+3’te Tomasson’un pasında ceza sahasında topla buluşan Musaba, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırarak Samsunspor'a 3 puanı kazandırdı.

Ligde 3 hafta sonra galibiyete ulaşan Samsunspor puanını 11'e yükseltirken Fatih Karagümrük 3 puanda kaldı.

Son Haberler
Tedesco'dan Fenerbahçe taraftarına özür! Puan kaybının sebebini açıkladı
Tedesco'dan Fenerbahçe taraftarına özür! Puan kaybının sebebini açıkladı
Erbakan'dan iktidara salvolar...
Erbakan'dan iktidara salvolar...
Şota Fenerbahçe maçını böyle yorumladı: 'Ayakta kalan bir Kasımpaşa izledik'
Şota Fenerbahçe maçını böyle yorumladı: 'Ayakta kalan bir Kasımpaşa izledik'
Fenerbahçe cephesinde 5 yıl sonra bir ilk!
Fenerbahçe cephesinde 5 yıl sonra bir ilk!
Bursaspor farklı kazandı, seriyi sürdürdü
Bursaspor farklı kazandı, seriyi sürdürdü