Samsunspor son nefeste kötü gidişata 'dur' dedi!

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Samsunspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı.
İlk yarıyı Satka'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 geride kapatan Samsunspor 52. dakikada Holse’nin şutunda Anıl Çınar’ın ters dokunuşuyla beraberliği yakaladı.
Golle birlikte baskısını artıran Karadeniz ekibi, 2 dakika sonra Musaba’nın ortasında Holse’nin topuk pasını iyi değerlendiren Cherif Ndiaye ile skoru 2-1’e getirdi. Fatih Karagümrük 81. dakikada Fofana’nın kafa golüyle yeniden eşitliği sağladı.
Son dakikaları büyük heyecana sahne olan karşılaşmada, 90+3’te Tomasson’un pasında ceza sahasında topla buluşan Musaba, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırarak Samsunspor'a 3 puanı kazandırdı.
Ligde 3 hafta sonra galibiyete ulaşan Samsunspor puanını 11'e yükseltirken Fatih Karagümrük 3 puanda kaldı.