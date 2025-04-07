Samsunspor taraftarı Galatasaray maçının biletlerine koştu!

Kaynak: İHA
Samsunspor taraftarı Galatasaray maçının biletlerine koştu!

Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren Samsunspor’da 20 yıldır Galatasaray galibiyetine hasret kalan taraftarlar, maçın biletlerine yoğun ilgi gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Samsunspor, 11 Nisan Cuma günü saat 20.00'de 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

TARAFTARLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Mücadelenin biletleri bugün öğle saatlerine yakın satışa çıktı. Galatasaray’a karşı son iç saha galibiyetini 26 Şubat 2005’te alan Samsunspor’da taraftarlar, mücadelenin biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren bilet satış noktalarında kuyruk oluşturan kırmızı-beyazlı taraftarlar, karşılaşmaya bilet bulmak için adeta birbirleriyle yarıştı.

BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Kadın, öğrenci ve engellilere tüm tribünlerde yüzde 20 indirim uygulanırken, indirimli biletlerin mobil uygulamadan ve internet üzerinden alınamaması, sadece bilet satış noktalarından temin edilmesi nedeniyle Meydan AVM’deki bilet satış noktasında kuyruk oluştu. İndirimli bilet almak isteyenlerin yanı sıra uygulamasında sıkıntı yaşayanlar ve Passolig kartı çıkarmak isteyenler de kuyruktaki yerini aldı.

En pahalı bilet 3 bin 500 TL, en ucuzu ise 500 TL Biletler, VIP ve A Batı Alt Tribünü 3 bin 500 TL, Batı Alt-üst 1 Tribünü 2 bin 500 TL, Batı Alt-Üst 2 Tribünü bin 500 TL, Doğu Alt-Üst Tribünü bin 200 TL, Kale Arkası 500 TL ve Misafir Tribünü ise 650 TL’den satışa sunuldu. İlk gün itibarıyla satışa çıkarılan 33 bin küsur biletten 20 bine yakınının tükendiği belirtildi.

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