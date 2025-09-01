Samsunspor taraftarına silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Alınan bilgilere göre olay, Espiye ilçesi Gölağzı bölgesinde gerçekleşti. Samsunspor taraftar topluluğu, seyahat sırasında bir lokantada yemek için durakladı.

Ancak iddiaya göre işletme sahibi, taraftarların alkollü olduklarını sebep göstererek mekâna almak istemedi. Bu nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

Olayda, Samsunspor taraftar kafilesinden 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

Kayıtlarda, taraftarlar ile restoran çalışanları arasında çıkan tartışmanın kısa sürede arbedeye dönüştüğü, yaşanan kavganın ardından ise Samsunspor taraftarlarından ikisinin yere düştüğü görülüyor.