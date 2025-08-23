Samsunspor taraftarından Atina'da örnek hareket

UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu ilk maçında Samsunspor Panathinaikos'a deplasmanda 2-1 mağlup olurken Atina'da takımını yalnız bırakmayan Samsunsporlu taraftarlar örnek bir davranışa imza attı.

Kendilerine ayrılan tribündeki tüm çöpleri maçın bitiş düdüğüyle birlikte temizleyerek stattan ayrılan Samsunspor taraftarlarının bu örnek davranışı Yunan basınında da yer buldu.

Yunan basını, bu davranışı 'herkesin yapması gereken ama çoğu zaman görülmeyen bir hareket' olarak yorumladı.