Samsunspor tarihinde bir ilki başarmak istiyor: Transfer yasağına rağmen hedef büyük

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor bu sezon aldığı flaş sonuçlar sonrası hedefini büyüttü. Sezon başında ligde kalmayı hedefleyen Karadeniz ekibi transfer yasağına rağmen tarihinde bir ilki başarmak istiyor.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu en iyi şekilde bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne ilk kez katılma hakkı elde etmek istiyor.



1965 yılında kurulan ve 1987-1988'de en iyi sezonlarından birini yaşayan Samsunspor, ligi ilk 4 içinde bitirmesine rağmen Avrupa kupalarına katılamadı. Sonrasında inişli-çıkışlı bir dönem yaşayan Karadeniz ekibi, 1993-1994 sezonundan itibaren bugünkü adı Süper Lig olan 1. Futbol Ligi'nde kesintisiz 13 sezon geçirdi.



İlk defa 1987-1988 sezonunda Balkan Kupası ile yurt dışı tecrübesi yaşayan takım, yer aldığı B Grubu'nu ikinci tamamlayarak gruptan çıkamadı.



Samsun ekibi, 1993-1994 sezonunda ikinci kez katıldığı Balkan Kupası'nda önce Bulgaristan'ın Pirin Blagoevgrad takımıyla karşılaştı. İlk maçta Bulgaristan'da rakibiyle 0-0 berabere kalan takım, Türkiye'deki karşılaşmayı 4-1 yenerek rakibini eledi. Daha sonra Yunanistan'ın PAS Giannina takımı ile karşılaşan Samsun ekibi, deplasmanda rakibini 3-0 ve sahasında 2-0'lık skorlarla geçerek şampiyonluğu elde etti.



UEFA INTERTOTO KUPASI'NDA 2 KEZ MÜCADELE ETTİ



Karadeniz temsilcisi,1996-1997 sezonunda ligi 9. sırada tamamlayarak ilk kez UEFA Intertoto Kupası'nda boy gösterdi. Intertoto Kupası'nda 6. Grup'ta yer alan takım, grupta ikinci sırada yer alarak kupadan elendi.



1997-1998 sezonunda ligi 5. sırada bitirerek tekrar Intertoto Kupası'na katılma hakkı kazanan kırmızı-beyazlılar, yeni sezonda eleme usulü oynanan kupanın yarı finaline kadar çıkmayı başardı. 5 Ağustos 1998 yılında Samsun 19 Mayıs Stadı'nda Werder Bremen karşılaşması Samsunspor'un son Avrupa kupası maçı oldu.



TRANSFER YASAĞINA RAĞMEN UEFA AVRUPA LİGİ'NE KATILMAK İSTİYOR



Sezona FIFA tarafından verilen 2 dönem transfer yasağı ile başlayan ve hedefini "kümede kalmak" olarak belirleyen Samsun ekibi, ilk hedefine kısa sürede ulaştı.



Ligin geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı takım, topladığı 46 puanla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sıraya yerleşerek hedefini UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak olarak güncelledi.



Samsun ekibi, 59 yıllık tarihinde UEFA Avrupa Ligi'ne ilk kez katılarak taraftarlarına bu heyecanı yaşatmak istiyor.