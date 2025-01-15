Samsunspor tarihinin en iyi sezonunu geçiriyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle tarihinin en iyi ikinci ilk yarı performansını gerçekleştirdi.



Süper Lig'de 59 yıllık tarihinde 19 sezon mücadele etme şansı bulan Samsunspor, lige en iyi ilk yarı performansını 1986-1987 sezonunda ortaya koydu. Ligin ilk yarısını 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle kapatan kırmızı-beyazlı takım, 2 puanlı sistemde 27 puan topladı.



Kırmızı-beyazlı takım, 2024-2025 sezonunda ise ligin ilk yarısında 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak en iyi 2. sezonuna imza attı. Samsun ekibi 3 puanlı sistemde 36 puan toplayarak, en çok puan topladığı sezonu da gerçekleştirmiş oldu.



ALMAN TEKNİK DİREKTÖR REİS, 2 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Samsunspor'un bu başarının ardındaki isim teknik direktör Thomas Reis, takımın başında geçirdiği 18 maçta maç başına ortalama 2 puan toplayarak kulüp tarihinin en yüksek puan ortalamasını elde etti.



FIFA'nın 2 dönem transfer yasağı nedeniyle yeni futbolcu transferinden yoksun şekilde sezona başlayan kırmızı-beyazlılar, ligin ilk yarısında Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Bellona Kayserispor'u 1-0, Atakaş Hatayspor'u 3-0, Rams Başakşehir'i 2-0, Göztepe'yi 4-3, Adana Demirspor'u 3-1, Kasımpaşa'yı 4-2, ONVO Antalyaspor'u 2-0, Sipay Bodrum FK'yi 4-0, Trabzonspor'u ise 2-1 mağlup etmeyi başardı.



Fenerbahçe ile 2-2, Corendon Alanyaspor ile 1-1, Net Global Sivaspor ile 0-0 berabere kalan Samsun ekibi, Beşiktaş'a 2-0, TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0, Galatasaray'a 3-2, ikas Eyüpspor'a ise 3-0 mağlup oldu.



TAKIMIN EN GOLCÜSÜ CARLO HOLSE OLDU



Karadeniz ekibi, oynadığı 18 maçta kalesinde 18 gol görürken, rakip fileleri 32 kez havalandırdı. Başarılı oyuncu Carlo Holse, 7 golle takımın en fazla gol atan futbolcusu oldu. Samsun ekibinde Marius Mouandilmadji 6, Olivier Ntcham 5, Soner Aydoğdu 4, Landry Dimata 3, Van Drongelen ve Arbnor Muja 2 kez gol sevinci yaşadı. Youssef Bennasser, Flavien Tait ve Kingsley Schindler de birer gol atma başarısını gösterdi. Kırmızı-beyazlı takımda Zeki Yavru ve Emre Kılınç ise 5'er asist yaparak en fazla gol pası veren futbolcular oldu.