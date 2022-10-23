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Boluspor Samsunspor deplasmanında 1 puanı zor kurtardı

TFF 1. Lig'de heyecan dolu maçta kazanan çıkmadı.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 21:28
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Samsunspor, TFF 1. Lig'in 10. haftasında sahasında Dyorex Boluspor ile 2-2 berabere kaldı. Golü son saniyede attı

Boluspor Samsunspor deplasmanında 1 puanı zor kurtardı
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TFF 1. Lig'in 10. haftasında Yılport Samsunspor, Dyorex Boluspor'u konuk etti. Zorlu karşılaşma 2-2 sona erdi.

Samsunspor'un golleri 2. dakikada Loamba Laura ve 49. dakikada Ali Ülgen'den geldi. Boluspor'un gollerini ise 45+1'de Gökhan Karadeniz (Penaltı) ve 90+4'te Veaceslav Posmac kaydetti.

Bu sonuçla Yılport Samsunspor puanını 14'e çıkardı. Ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Boluspor puanını 16 yaptı.


 

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