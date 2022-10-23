Boluspor Samsunspor deplasmanında 1 puanı zor kurtardı

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Yılport Samsunspor, Dyorex Boluspor'u konuk etti. Zorlu karşılaşma 2-2 sona erdi.

Samsunspor'un golleri 2. dakikada Loamba Laura ve 49. dakikada Ali Ülgen'den geldi. Boluspor'un gollerini ise 45+1'de Gökhan Karadeniz (Penaltı) ve 90+4'te Veaceslav Posmac kaydetti.

Bu sonuçla Yılport Samsunspor puanını 14'e çıkardı. Ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Boluspor puanını 16 yaptı.



