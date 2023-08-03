Samsunspor transferden vazgeçti

Yılport Samunspor, Ihattaren'i transfer etmekten vazgeçti. Kulüp "Önceden mutabık kalınan şartları değiştirmeye çalışan ve kabul edilemez isteklerde bulunan futbolcunun transferinden vazgeçmiştir" açıklamasını yaptı.

Samsunspor transferden vazgeçti

Samsunspor, son olarak Juventus forması giyen Hollandalı futbolcu Mohamed Ihattaren'i transfer etmekten vazgeçti.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz geçtiğimiz günlerde, kontrat şartlarında mutabık kalınan futbolcu Mohamed Ihattaren’i sağlık kontrollerinden geçmesi ve sözleşme imzalaması için Samsun’a davet etmiş ve ardından futbolcu şehrimize gelmişti.

Kulübümüz, önceden mutabık kalınan şartları değiştirmeye çalışan ve kabul edilemez isteklerde bulunan futbolcunun transferinden vazgeçmiştir” ifadelerine yer verildi.

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