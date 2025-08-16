Samsunspor transfere doymuyor! Resmi açıklama geldi

Düzenleme: Kaynak: AA
Samsunspor transfere doymuyor! Resmi açıklama geldi

Panathinaikos ile UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacak olan Samsunspor, bu mücadele öncesi bir transferini daha açıkladı. Karadeniz ekibi, Polonyalı kaleci Albert Posiadala'yı kiradıklarını resmen duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Molde'den Polonyalı kaleci Albert Posiadała'nın bonservisini "devre arasına" kadar kiraladı. Kırmızı-beyazlı kulüp, 22 yaşındaki Posiadała ile devre arasına kadar anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sacha Boey Süper Lig'e geri dönüyor! Galatasaraylılar şoka girdiSacha Boey Süper Lig'e geri dönüyor! Galatasaraylılar şoka girdi

f-001.jpeg

Dominik Livakovic transferini duyurdular! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: İşte yeni takımı...Dominik Livakovic transferini duyurdular! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: İşte yeni takımı...

Samsun ekibi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Kulübümüz Polonyalı kaleci Albert Posiadała’yı devre arasına kadar kiralık olarak kadrosuna kattı! Hoş geldin Albert!" paylaşımında bulundu.

Nihat Kahveci'den çok sert sözler! Tek tek isim verdi: Adam olun adamNihat Kahveci'den çok sert sözler! Tek tek isim verdi: Adam olun adam

Galatasaray'dan inanılmaz istatistik!Galatasaray'dan inanılmaz istatistik!

Eski hakem geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu! Barış Alper Yılmaz'ın golünde faul var mı?Eski hakem geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu! Barış Alper Yılmaz'ın golünde faul var mı?

Beşiktaş sezonu evinde açıyor! İlk maçta rakip EyüpsporBeşiktaş sezonu evinde açıyor! İlk maçta rakip Eyüpspor

Fenerbahçeli Semedo kıskandırdı! "Galatasaray onu neden almadı?"Fenerbahçeli Semedo kıskandırdı! "Galatasaray onu neden almadı?"

Son Haberler
Benfica'nın hamlesi Fenerbahçe'ye takıldı! Kerem Aktürkoğlu satrancı
Benfica'nın hamlesi Fenerbahçe'ye takıldı! Kerem Aktürkoğlu satrancı
Buzdan heykeller festivali göz kamaştırıyor
Buzdan heykeller festivali göz kamaştırıyor
Atakum’da delege seçimi kavgaya döndü!
Atakum’da delege seçimi kavgaya döndü!
AKP rozetini takar takmaz ilk hamlesi dikkat çekti: “Bu ne hız” şeklinde yorumlandı
AKP rozetini takar takmaz ilk hamlesi dikkat çekti: “Bu ne hız” şeklinde yorumlandı
Teknolojinin perdesi! Yapay zeka ile yazılan tiyatrolar
Teknolojinin perdesi! Yapay zeka ile yazılan tiyatrolar