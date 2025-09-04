Samsunspor UEFA kadrosunu bildirdi: Yeni transfer listede, Dimata'nın yeri doldurulamadı

Kaynak: İHA
Samsunspor UEFA kadrosunu bildirdi: Yeni transfer listede, Dimata'nın yeri doldurulamadı

Samsunspor, Konferans Ligi kadrosunu UEFA'ya gönderdi. Yeni transfer Coulibaly’i de listeye ekledi. Dimata'nın yerine yapılacak transfer ise UEFA listesine yetişemedi.

UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasında mücadele edecek olan Samsunspor, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Kırmızı-beyazlı ekipte, liste bildirimine dakikalar kala takımdan ayrılan kanat oyuncusu Arbnor Muja'nın yerine yeni transfer Tanguy Coulibaly eklendi.

DIAMATA'NIN YERİNE YAPILACAK TRANSFER YETİŞMEDİ

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde bulunacak olan Pafos’a gönderilen forvet Nany Dimata’dan dolan boşluğu doldurmak için yapılacak transfer ise UEFA liste bildirimine yetiştirilemedi.

Ayrıca bu sezon U19 takımına transfer edilen ve şu ana kadar profesyonel olarak sadece 7 dakika top koşturabilen Malili forvet Ebrima Ceesay da kadroda yer aldı.

Samsunspor’un UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler yer alıyor:

KALECİ

Okan Kocuk, Albert Posiadala, Efe Törüz

DEFANS

Joe Mendes, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Zeki Yavru, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Lubo Satka, Yunus Emre Çift

ORTA SAHA

Celil Yüksel, Soner Aydoğdu, Olivier Ntcham, Tahsin Bülbül, Carlo Holse, Franck Atoen, Antoine Makoumbou , Afonso Sousa, Emre Kılınç, Polat Yaldır, Tanguy Coulibaly, Anthony Musaba

FORVET

Marius Mouandilmadji, Ebrima Ceesay

Öte yandan Samsunspor’da listeye isimleri verilmese de altyapıdan yetişmiş ve 21 yaş altında bulunan Bedirhan Çetin ve Muhammet Ali Özbaskıcı da statü gereği maçlarda oynayabiliyor.

