2024-2025 sezonunda Süper Lig'i 3'üncü sırada tamamlayarak Avrupa kupalarında play-off oynama hakkı kazanan Samsunspor yeni transferini açıkladı.
Kırmızı-beyazlılar, Norveç Eliteserien Ligi takımlarından Stromsgodset forması giyen sol bek oyuncusu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Samsunspor tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"HOŞ GELDİN LOGI TOMASSON Kulübümüz, İzlandalı futbolcu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. ✍️
Stromsgodset'in gösterdiği performans, sol kanattaki enerji, mücadeleci yapısı ve İzlanda Milli Takımı deneyimiyle artık Atatürklü Arma için sahada olacak! ????
Yeni yolculuğunda başarılar Logi!"
HOŞ GELDİN LOGI TOMASSON— Reeder Samsunspor ???????? (@Samsunspor) June 7, 2025
Kulübümüz, İzlandalı futbolcu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. ✍️
Stromsgodset formasıyla gösterdiği performans, sol kanattaki enerjisi, mücadeleci yapısı ve İzlanda Milli Takımı tecrübesiyle artık Atatürklü Arma için sahada olacak!… pic.twitter.com/FU45nPIT2J