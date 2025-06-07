Samsunspor yeni transferini açıkladı!

Kaynak: Haber Merkezi
Samsunspor yeni transferini açıkladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Stromsgodset'te forma giyen Logi Tomasson'u kadrosuna kattı.

2024-2025 sezonunda Süper Lig'i 3'üncü sırada tamamlayarak Avrupa kupalarında play-off oynama hakkı kazanan Samsunspor yeni transferini açıkladı.

Kırmızı-beyazlılar, Norveç Eliteserien Ligi takımlarından Stromsgodset forması giyen sol bek oyuncusu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"HOŞ GELDİN LOGI TOMASSON Kulübümüz, İzlandalı futbolcu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. ✍️

Stromsgodset'in gösterdiği performans, sol kanattaki enerji, mücadeleci yapısı ve İzlanda Milli Takımı deneyimiyle artık Atatürklü Arma için sahada olacak! ????

Yeni yolculuğunda başarılar Logi!"

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