Samsunspor yenilere acımadı!

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Samsunspor, bu sezon aldığı 3 galibiyetin tamamını Süper Lig'e yeni yükselen ekipler karşısında elde etti.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda 6 maça çıkan Samsunspor, bu süreçte 4 karşılaşmayı sahasında oynadı.

Fikstür avantajını tam anlamıyla değerlendiremeyen Samsun temsilcisi, galibiyetlerini Gençlerbirliği, Kocaelispor ve Fatih Karagümrük karşısında aldı.

İlk 6 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, 11 puan topladı. Rakip filelere 8 gol gönderen Karadeniz ekibi, kalesinde 6 gol gördü.

Samsunpor'un maçlarının sonuçları şöyle:

  • Samsunspor-Gençlerbirliği: 2-1
  • Kocaelispor-Samsunspor: 0-1
  • Samsunspor-Kasımpaşa: 0-0
  • Trabzonspor-Samsunspor: 1-1
  • Samsunspor-Antalyaspor: 1-2
  • Samsunspor-Fatih Karagümrük: 3-2

5 HAFTALIK FİKSTÜR

Samsunspor, ligin 7. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkacak, ardından 8. haftada sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Kırmızı beyazlı ekip 9. haftada Kayserispor'la deplasmanda, 10. haftada bir diğer Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'la sahasında ve 10. haftada Konyaspor'la deplasmanda mücadele edecek.

