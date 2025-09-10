Samsunspor'a çok kötü haber!

Samsunspor’un deneyimli futbolcusu Emre Kılınç'ın, Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonucu sağ el 2. metakarp kemiğinde kırık oluştu.

Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabında konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emre Kılınç, karşılaşmada yaşadığı travma sonucunda sağ el 2. metakarp kemiğinde kırık meydana gelmiştir. Prof. Dr. Mehmet Demirtaş tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından tedavi süreci sağlık ekibimizin kontrolünde devam etmektedir" denildi.

Kulüp, Kılınç’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, deneyimli oyuncunun en kısa sürede sahalara dönmesini temenni etti.

