Samsunspor'a çok kötü haber!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsunspor'a çok kötü haber!

Bu sezon ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Samsunspor'a kötü bir haber geldi. Kırmızı-beyazlıların deneyimli futbolcusu Emre Kılınç'ın elinde kırık olduğu açıklandı.

Samsunspor’un deneyimli futbolcusu Emre Kılınç'ın, Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonucu sağ el 2. metakarp kemiğinde kırık oluştu.

Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabında konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emre Kılınç, karşılaşmada yaşadığı travma sonucunda sağ el 2. metakarp kemiğinde kırık meydana gelmiştir. Prof. Dr. Mehmet Demirtaş tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından tedavi süreci sağlık ekibimizin kontrolünde devam etmektedir" denildi.

Domenico Todesco Fenerbahçe'de çok hızlı başladı! 2 yıldız oyuncunun biletini kesti: Süper Lig ekibi görüşmelere başladıDomenico Todesco Fenerbahçe'de çok hızlı başladı! 2 yıldız oyuncunun biletini kesti: Süper Lig ekibi görüşmelere başladı

r.jpeg

Victor Osimhen'den Galatasaray için büyük fedakarlık! 40 yıllık Cimbomlu gibi...Victor Osimhen'den Galatasaray için büyük fedakarlık! 40 yıllık Cimbomlu gibi...

Kulüp, Kılınç’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, deneyimli oyuncunun en kısa sürede sahalara dönmesini temenni etti.

Galatasaray'da Mauro Icardi yüzleri güldürüyor!Galatasaray'da Mauro Icardi yüzleri güldürüyor!

Göztepe Galatasaray'ın yıldızı için teklif yaptı!Göztepe Galatasaray'ın yıldızı için teklif yaptı!

İsmail Kartal için büyük sürpriz! Yeni adresi şaşırttı: Herkes Fenerbahçe derken...İsmail Kartal için büyük sürpriz! Yeni adresi şaşırttı: Herkes Fenerbahçe derken...

Mondragon Uğurcan Çakır'dan özür diledi!Mondragon Uğurcan Çakır'dan özür diledi!

Son Haberler
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! 4 sayfalık açıklamasına tepki yağdı
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! 4 sayfalık açıklamasına tepki yağdı
Aksaray’da jandarmadan okul servislerine sıkı denetim
Aksaray’da jandarmadan okul servislerine sıkı denetim
BŞEÜ seramik ve cam bölümünden uluslararası yarışmada büyük başarı!
BŞEÜ seramik ve cam bölümünden uluslararası yarışmada büyük başarı!
Ünlü oyuncu Ceyhun Mengiroğlu'ndan milyonluk vurgun! Piyasayı dolandırıp kayıplara karıştı
Ünlü oyuncu Ceyhun Mengiroğlu'ndan milyonluk vurgun! Piyasayı dolandırıp kayıplara karıştı
Yıllarca cezaevinde kalan hırsız akıllanmadı! Çıkınca 10 ayrı ev soydu yine polisten kaçamadı
Yıllarca cezaevinde kalan hırsız akıllanmadı! Çıkınca 10 ayrı ev soydu yine polisten kaçamadı