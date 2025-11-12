Samsunspor'u önce Avrupa'ya ardından da Konferans Ligi'nde liderliğe taşıyan Alman teknik adam Thomas Reis'in başarısı Bundesliga kulüplerinin ilgisini çekti.

Sky Sport Almanya'nın haberine göre; Wolfsburg, Samsunspor ile 1 yılı opsiyonlu 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Thomas Reis'i gündemine aldı.

Ayrıca Thomas Reis'in sözleşmesinde 200 bin Euro'luk cüzi bir serbest kalma bedeli olduğu da belirtildi.

Bundesliga'da 8 puanla 14. sırada yer alan Wolfsburg'un Thomas Reis için hamle yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.