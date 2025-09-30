Samsunspor'a ret: Kırmızı kart iptal edilmedi

Samsunspor'a ret: Kırmızı kart iptal edilmedi

Samsunspor'un yoğun tepki gösterdiği kırmızı kart kararına yönelik itirazı, PFDK tarafından reddedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugünkü toplantısında Samsunspor'un itirazını karara bağladı.

Gaziantep FK ile oynanan Süper Lig mücadelesinde ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Cherif Ndiaye oyundan atılmıştı.

Samsunspor ise Gaziantep FK oyuncusu Arda Kızıldağ'ın Ndiaye'ye faul yaptığını, futbolcusunun müdahalesinin bulunmadığını belirterek kırmızı kart cezasını kaldırılmasını istemişti.

PFDK ise Karadeniz ekibinin itirazını reddetti. Ndiaye, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"SAMSUNSPOR A.Ş. vekilinin sporcuları PAPE CHERIF NDIAYE hakkında, 27.09.2025 tarihinde Gaziantep Stadyumunda oynanan GAZİANTEP FUTBOL A.Ş.- SAMSUNSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, müsabakada görmüş olduğu ikinci sarı kart ile devamındaki kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin somut olayda şahısta hata hali bulunmadığından FDT’nin 86/2. ve 86/3. maddeleri uyarınca REDDİNE karar verilmiştir."

