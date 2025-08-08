Samsunspor'a şok! Yeni transfer daha maça çıkmadan sakatlandı

Kaynak: AA
Yeni sezonun ilk maçında yarın sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Samsunspor'a kötü bir haber geldi. Karadeniz ekibinin, yeni transferlerinden olan Anthony Musaba sakatlandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da yeni transfer Anthony Musaba, sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçı kadrosuna alınmadı.

Kırmızı-beyazlı takımdan yapılan yazılı açıklamada, Hollandalı futbolcu Anthony Musaba'nın sol uyluk ön taraf kas grubundan sakatlığı duyuruldu.

Musaba'nın Gençlerbirliği karşılaşmasının maç kadrosuna alınmadığı belirtilen açıklamada, oyuncunun tedavi sürecinin, sağlık ekibinin kontrolünde devam ettiği bildirildi.

Son Haberler
Bodrum FK'dan Herelle'ye teşekkür
2026 hac başvuruları başlıyor: e-Devlet’te son tarih ne?
Dusan Tadic'in yeni takımına imzayı attı! Tüm Avrupa ters köşe oldu!
Belediye başkanına sokak ortasında saldırı!
TRT'de açıkladılar: Mourinho'dan Feyenoord'a karşı sürpriz karar
