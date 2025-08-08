Samsunspor'a şok! Yeni transfer daha maça çıkmadan sakatlandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da yeni transfer Anthony Musaba, sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçı kadrosuna alınmadı.
Kırmızı-beyazlı takımdan yapılan yazılı açıklamada, Hollandalı futbolcu Anthony Musaba'nın sol uyluk ön taraf kas grubundan sakatlığı duyuruldu.
Fenerbahçe'ye büyük Youssef En-Nesyri piyangosu! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Süper Lig tarihine geçecek rakam
Wilfried Zaha'dan skandal Galatasaray paylaşımı! Bir anda öfke kustu
Musaba'nın Gençlerbirliği karşılaşmasının maç kadrosuna alınmadığı belirtilen açıklamada, oyuncunun tedavi sürecinin, sağlık ekibinin kontrolünde devam ettiği bildirildi.
Resmen duyurdular! Sergen Yalçın geri dönüyor: Büyük sürpriz
Marco Asensio fitili tekrar ateşledi! Flaş Fenerbahçe hamlesi: Taraftarlar havalara uçtu
Hasret sona eriyor: Süper Lig bu akşam başlıyor! İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçının muhtemel ilk 11'leri