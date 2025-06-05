Samsunspor'da iki ayrılık birden: Resmen bildirildi

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Samsunspor'da iki ayrılık birden: Resmen bildirildi

Samsunspor, 28 yaşındaki önlibero oyuncusu Bennaser ve 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Marc Bola ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Bu sezon büyük bir başarı göstererek ligi üçüncü bitiren Samsunspor’da kadro çalışmaları başladı. Kırmızı-beyazlılar, transfer için görüşmelerini sürdürürken gelecek sezon kadroda düşünmediği isimlerle de yollarını ayırıyor.

Karadeniz ekibi son olarak iki buçuk sezondur formasını giyen Faslı orta saha oyuncusu Youssef Aït Bennasser ve iki sezondur takımda görev yapan İngiliz sol bek Marc Bola ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Bu sezon Süper Lig’de 30 maçta forma giyen Bennaser 1 gol ve iki asist kaydetti. 28 yaşındaki oyuncu toplamda ise 70 maçta Samsunspor forması giydi.

Marc Bola ise bu sezon Süper Lig’de 30 maçta 1 gol ve 5 asistle etkili bir performans sergiledi. Bola, iki sezonda 56 kez Samsunspor formasını sırtında taşıdı.

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