﻿Samsunspor'da ayrılık gerçekleşti

Kırmızı beyazlı ekipten yapılan açıklamada;

''Samsunspor Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Sayın Bayram Bektaş'a bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında kendisine başarılar dileriz.'' ifadelerine yer verildi.