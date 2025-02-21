Samsunspor'da hedef Karadeniz derbisi

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Samsunspor, Thomas Reis yönetiminde bu sezon çıktığı 23 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 46 puan topladı. Bu maçlarda 37 gol atan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 23 gol gördü. Sahasında bu sezon ligde 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Samsunspor, rakip filelere de 21 gol atıp, kalesinde 11 gol gördü.

İLHAN PALUT'UN KARNESİ

Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde 23 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan Rizespor, bu karşılaşmalarda 28 gol atarken, kalesinde ise 39 gol gördü. Deplasmanda 12 maça çıkan Rize temsilcisi, bu maçlarda 4 galibiyet alıp, 8 kez yenilirken hiç beraberlik almadı. Deplasmanda rakip filelere 12 gol gönderen mavi-yeşilliler, kalelerinde de 23 gol gördü.

MUHTEMEL 11 BELLİ OLDU

Üst sıralarda tutunma mücadelesi veren Samsunspor ile alt sıralardan kurtulmak isteyen Rizespor yarın saat 19.00'da 19 Mayıs Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Halil Umut Meler, Gökmen Baltacı ve Mehmet Kapluhan hakem üçlüsünün yöneteceği karşılaşmada Samsunspor cephesinde Marius Mouandilmadji ve Marc Bola sarı kart cezaları nedeniyle maç kadrosunda bulunamayacaklar.

Rizespor'da cezalı oyuncu bulunmazken Samsunspor'un Rizespor karşılaşmasında sahaya kalede Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Soner Gönül, Celil Yücel, Ait Bennasser, Kingsley Schindler, Carlo Holse, Emre Kılınç ve Nany Dimata ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.