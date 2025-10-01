Samsunspor’da Konferans Ligi heyecanı! Reis ve Satka'dan Legia Varşova sözleri

UEFA Konferans Ligi grup aşamasının ilk maçında Samsunspor, yarın deplasmanda Polonya ekibi Legia Varşova ile karşılaşacak.

Kırmızı-Beyazlılarda teknik direktör Thomas Reis ve Slovak stoper Lubomir Satka, maç öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

REİS: “ARTIK TELEVİZYONDAN İZLEMİYORUZ”

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, takım olarak iyi bir yolda olduklarını ifade ederek, “Güzel bir performans göstermek istiyoruz. Takım ruhunu sahaya yansıtırsak iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum. UEFA Konferans Ligi’nde hedefimiz alabildiğimiz kadar puan toplamak ve grupta iyi bir sırada yer almak. Artık buradayız, artık bu maçları televizyondan izlemiyoruz” dedi.

SATKA: “ZORLU BİR AMBİYANS BİZİ BEKLİYOR”

Slovak savunmacı Satka ise Polonya futbolunu yakından bildiğini hatırlatarak, “Burada 4 yıl oynadım ve Legia Varşova’ya karşı birçok kez sahaya çıktım. Çok uzun bir tarihe sahip güçlü bir kulüple karşılaşacağız. Taraftarların da etkisiyle zorlu bir atmosferde oynayacağız. Hocamızın verdiği direktiflerle elimizden gelenin en iyisini yapacağız” ifadelerini kullandı.

"VAN DRONGELEN İLE BİRBİRİMİZİ TAMAMLIYORUZ"

Rick Van Drongelen ile uyumlarına dikkat çeken Satka, “Uzun süredir birlikte oynuyoruz. O biraz daha agresif, ben biraz daha sakinim ve birbirimizi tamamlıyoruz. Toni Borevkovic de yeni geldi, kısa sürede adapte olacaktır” diye konuştu.

"LEGIA VARŞOVA’NIN TARAFTARI BİRAZ DAHA AGRESİF"

Satka, Legia’nın iç saha performansına vurgu yaparak, “Kendi sahalarında inanılmaz bir performans gösteriyorlar. Türkiye’dekiyle kıyasladığımızda taraftarları biraz daha agresif. Zorlu bir maç olacak ama biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz” dedi.