Samsunspor'da sakatlık şoku! 3 yıldız milli araya kadar yok

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, takımın son durumu ve oyuncuların sakatlık süreçleri hakkında açıklamalarda bulundu. Çapa, Sousa, Emre ve Soner Aydoğdu’nun milli araya kadar forma giyemeyeceğini söyledi.

SON 3 MAÇTA BEKLENMEDİK KAYIPLAR

DHA’ya konuşan Fuat Çapa, Süper Lig’de oynadıkları son maçlara değindi:

“Antalyaspor karşılaşması bizim adımıza biraz şanssız geçti. Pozisyon anlamında iki tarafın da üretmediği bir maçtı. Normalde beraberliğe üzüleceğimiz bir karşılaşmayı mağlup tamamladık. Kasımpaşa maçı ise tamamen beklemediğimiz bir sonuç oldu. Emre, Sousa ve Soner Aydoğdu sakatlıkları nedeniyle oynayamadıkları için ofansif anlamda farklı bir dizilişe gitmek zorunda kaldık. Yedek kulübemiz yeterli değildi. Erteleme maçı olduğu için Coulibaly ve Cherif Ndiaye’yi de listeye yazma şansımız yoktu.”

COULIBALY VE NDIAYE KADROYA DÖNÜYOR

Karagümrük karşılaşmasının kendileri için önemli bir fırsat olduğunu belirten Çapa, ofansif anlamda güç kazandıklarını vurguladı:

“Rakipler artık Samsunspor’a geçen sezonki gibi bakmıyor, çok daha ciddiyetle hazırlanıyorlar. Karagümrük maçı bizim için önemli bir mücadele olacak. Burada en büyük artımız Coulibaly ve Cherif Ndiaye’nin yeniden oynayabilecek olması. Onlar kadroda yer alacak. İlk 11’de olup olmayacakları hocanın kararı ama kulübemiz güçlenecek.”

SOUZA, EMRE VE SONER MİLLİ ARAYA KADAR YOK

Sakat futbolcuların durumuna da değinen Çapa, “Sousa, Emre ve Soner Aydoğdu ise sakatlıklarından dolayı milli araya kadar takımda forma giyemeyecek. Bu bizim için bir handikap ama diğer oyuncularla telafi etmeye çalışacağız” dedi.