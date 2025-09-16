Samsunspor'da sakatlık şoku!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsunspor'da sakatlık şoku!

Samsunspor’un genç stoperi Bedirhan Çetin’in ön çapraz bağları yırtıldı. Uzun bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak olan Çetin, ameliyat edildi.

Samsunspor'un stoper rotasyonunda yer alan Bedirhan Çetin, sağ diz ön çapraz bağlarından sakatlandı.

bedirhan.jpg

Genç oyuncunun ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirilirken, kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Bedirhan Çetin, sağ diz ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle bugün Doç. Dr. Tunay Erden tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Samsunspor’da Rick van Drongelen, Lubo Satka, Toni Borevkovic ve Yunus Emre Çift ile birlikte stoper rotasyonunda yer alan Bedirhan Çetin, Türkiye 19 Milli Takımı’nda da süre alıyordu.

Son Haberler
Ayşe Şahinboy ile “Tiyatroda Kendini Keşfet” atölyesi başlıyor
Ayşe Şahinboy ile “Tiyatroda Kendini Keşfet” atölyesi başlıyor
Bu baharatlar ‘tüketmeyin’ uyarısı ile toplatıldı!
Bu baharatlar ‘tüketmeyin’ uyarısı ile toplatıldı!
Sadettin Saran'dan Kutlualp açıklaması! 'Samimi duruş sergiledi'
Sadettin Saran'dan Kutlualp açıklaması! 'Samimi duruş sergiledi'
Balıkesir'de deprem
Balıkesir'de deprem
Belediye başkanı dahil onlarca kişi hakkında tutuklama talebi!
Belediye başkanı dahil onlarca kişi hakkında tutuklama talebi!