Samsunspor’dan 2 oyuncuya destek: Taraftarlar tepki göstermişti

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Samsunspor’dan 2 oyuncuya destek: Taraftarlar tepki göstermişti

Samsunspor'dan Emre Kılınç ve Okan Kocuk'a destek geldi. Yapılan açıklamada "Oyuncularımıza yönelik münferit bir söylem üzerinden kamuoyunda yanlış algı oluşturulmasına asla müsaade etmeyeceğimizi vurguluyor, tüm taraftarlarımız nezdinde de oyuncularımıza gösterilen desteğin bilincinde olduğumuzu ifade ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’da yaşanan düşüş sonrası tribün liderinin ''Kalbiyle aklı çelişip oynamayan varsa, Allah ile kendi arasındadır'' şeklindeki sözleri nedeniyle Emre Kılınç antrenman sahasını terk etmişti. Söz konusu tepkinin Emre Kılınç ve Okan Kocuk'a yönelik olduğu iddia ediliyor.

Samsunspor’dan yapılan açıklamada Emre Kılınç ve Okan Kocuk’a destek açıklaması geldi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Geçtiğimiz günlerde yapılan tesis ziyaretinde, münferit bir taraftar tarafından sarf edilen fevri söylemler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.

Samsunspor Futbol Kulübü olarak, söz konusu söylemleri kesin bir dille kınıyoruz. Başta Emre ve Okan olmak üzere tüm oyuncularımızın karakterine, adamlığına ve takımdaşlığına sonuna kadar güveniyoruz.

Başkanımızın da defaatle ifade ettiği gibi, “Samsunspor’a yeteneğinle gelirsin, karakterinle kalırsın”. Samsunspor çatısı altında karakterine gölge düşüren hiçbir oyuncunun barınması söz konusu olamaz.

Oyuncularımıza yönelik münferit bir söylem üzerinden kamuoyunda yanlış algı oluşturulmasına asla müsaade etmeyeceğimizi vurguluyor, tüm taraftarlarımız nezdinde de oyuncularımıza gösterilen desteğin bilincinde olduğumuzu ifade ediyoruz.

Samsunspor ailesi olarak, bu desteklerin artarak süreceğine olan inancımız tamdır. Birlik ve beraberliğimizden taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz."

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