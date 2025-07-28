Samsunspor'dan Alexander Isak tarzı hamle! 5 yıllık imza

Yeni sezonda Avrupa'da mücadele etmeye hazırlanan Samsunspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Karadeniz ekibinin son transferi dünya yıldızı Alexander Isak'a benzer bir profil özelliği taşıyan Richie Omorowa oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda ekibi Excelsior'dan transfer edilen Omorowa ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyuruldu.

Afrika asıllı İsveçli forvet, tıpkı Newcastle United'ın yıldız oyuncusu Isak gibi AIK altyapısından yetişti ve sonrasında da kariyerine Hollanda'da kariyerine devam etti.

Samsunspor potansiyelli bir oyuncu olarak uzun vadeli sözleşme imzaladığı Omorowa'nın önemli bir sıçrama yapmasını bekliyor.